Caso Hydra | il Comune di Cassina revoca l’incarico a Rosalia Brasacchio

Il Comune di Cassina ha deciso di revocare l’incarico alla funzionaria coinvolta nel caso Hydra. Al momento, non sono ancora stati annunciati i nomi di chi si occuperà dei contratti e delle questioni legali dell’ente. L’inchiesta Hydra sta portando a verifiche sulla validità degli atti firmati dalla funzionaria durante il suo incarico, ma non sono state fornite informazioni ufficiali sulle conseguenze immediate.

? Cosa scoprirai Chi gestirà ora i contratti e gli affari legali del Comune?. Come influirà l'inchiesta Hydra sulla validità degli atti firmati dalla funzionaria?. Perché la Commissione disciplinare ha richiesto un supplemento di istruttoria tecnica?. Quali sanzioni subirà la dipendente dopo l'esito degli accertamenti interni?.? In Breve L'opposizione guidata dal Partito democratico ha sollecitato verifiche sugli atti della funzionaria.. La sindaca Elisa Balconi ha comunicato l'assenza di coinvolgimento dell'ente nell'inchiesta.. La Commissione disciplinare comunale ha avviato un supplemento di istruttoria tecnica interna.. La gestione legale e contrattuale di Cassina de' Pecchi subisce una rotazione strategica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Hydra: il Comune di Cassina revoca l’incarico a Rosalia Brasacchio Notizie correlate Cassina, la vicenda Brasacchio: revocato l’incarico alla funzionaria comunale coinvolta nell’inchiesta HydraCassina de’ Pecchi (Milano) – ??????Funzionaria indagata nell’ambito dell’inchiesta Hydra, una riunione decisiva e il primo atto “di garanzia” per il... Rosalia Brasacchio al centro dell’inchiesta Hydra: imbarazzo a Cassina de Pecchi. Tutti i ruoli dell’indagataMilano, 19 aprile 2026 – Assessore per cinque anni a Inzago e da tre responsabile di settore al comune di Cassina de Pecchi, l’avviso di garanzia a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Mafia a Milano e in Lombardia, in un libro ottant’anni di storia dai primi boss all’inchiesta Hydra; Processo Hydra: una serata per capire le mafie in Lombardia; Alleanza tra mafie in Lombardia, altri due Comuni chiedono di costituirsi parte civile: le difese si oppongono · LaC News24; Processo Hydra, le difese degli imputati contro Abbiategrasso: Richiesta di parte civile tardiva. Cassina, la vicenda Brasacchio: revocato l’incarico alla funzionaria comunale coinvolta nell’inchiesta HydraIndagata per detenzione ai fini di spaccio con aggravante mafiosa, la dipendente comunale era referente per i servizi strategici quali segreteria, affari legali e contratti ... ilgiorno.it Consigliera comunale indagata per spaccio con aggravante mafiosaRosalia Brasacchio era già finita sui giornali. Il suo compagno è Giancarlo Vestiti, imputato nel processo Hydra ... rainews.it Edoardo Arpi. . CASO DELMASTRO, LO VOI IN COMMISSIONE ANTIMAFIA andiamo ad analizzare i dati che costituiscono il processo "Hydra" - facebook.com facebook