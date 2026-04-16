Al via la quinta edizione della Borsa di Studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize

È iniziata la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”. Questa iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole superiori della Regione Campania. Nel corso degli anni, la borsa di studio ha consolidato la propria presenza come riconoscimento per i giovani meritevoli. L’obiettivo è premiare le eccellenze scolastiche e favorire il percorso di studi degli studenti coinvolti. La cerimonia di apertura si è svolta nelle ultime settimane.

Tempo di lettura: 2 minuti Prende il via la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”, un’iniziativa che negli anni si è affermata come un punto di riferimento per la valorizzazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Regione Campania. La borsa di studio nasce dall’esperienza del prof. Carlo Mazzone, docente di Informatica presso l’ITI “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento e finalista al Global Teacher Prize 2020, riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation e considerato il “Nobel dei docenti”. Proprio in seguito a questo percorso, e grazie alla condivisione del premio da parte del vincitore Ranjitsinh Disale, è stato possibile dare vita a un progetto concreto rivolto agli studenti del territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al via la quinta edizione della Borsa di Studio “Carlo Mazzone Global Teacher Prize” Notizie correlate Leggi anche: Al via la prima edizione della Borsa di Studio intitolata a Carlotta Dessì. Premiati i Giovani Talenti del Giornalismo Leggi anche: Ivs a fianco di Omb Valves per la seconda edizione della borsa di studio alla memoria di Roberto Brevi Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una borsa di studio per combattere le fake news della chimica; Premi e applausi per 125 studenti super-bravi dell’Istituto Planck; Open Gate 2026, al via la quinta edizione: porte aperte delle centrali nucleari da Caorso a Latina; Borse di studio, altri 35 milioni di euro. I fondi della Regione per tutti gli studenti risultati idonei. Ecco chi ha diritto ai soldi. Al via la borsa di studio ’Chiara Mussini’. Uno studente potrà studiare greco ad AteneAlle 17 di oggi, nella Sala degli artisti della Biblioteca Panizzi, in via Farini, si terrà l’annuale appuntamento di presentazione della borsa di studio Chiara Mussini, giunta al suo terzo anno. Lo ... ilrestodelcarlino.it Università: al via le domande per ottenere la borsa di studioPartono i bandi per la concessione delle borse di studio. I siti delle Adsu delle tre università abruzzesi hanno perfezionato la pubblicazione degli avvisi delle borse di studio per l'anno accademico ... ansa.it Gabriel Caratasu: "Siamo distrutti, non doveva finire così. Pronti a pagare la borsa di studio ai figli di Bongiorni" - facebook.com facebook