Aperte le iscrizioni per il prolungamento dei nidi d' infanzia nel mese di luglio
Le iscrizioni per il prolungamento dei nidi d'infanzia nel mese di luglio sono aperte dal 22 maggio al 3 giugno. Possono presentare domanda i bambini già iscritti all’anno educativo 2025-2026. La richiesta deve essere inviata entro il termine indicato. Il servizio sarà disponibile solo per chi ha già aderito durante l’anno scolastico. Non sono previste ulteriori aperture o proroghe oltre questa finestra temporale.
Da venerdì 22 maggio fino a mercoledì 3 giugno è possibile effettuare la domanda per il prolungamento del servizio dei nidi d'infanzia nel mese di luglio per tutti i bambini già iscritti all'anno educativo 2025-2026. Il servizio sarà attivo, sia nei nidi a gestione diretta che in quelli a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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