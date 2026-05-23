Aperte le iscrizioni per il prolungamento dei nidi d' infanzia nel mese di luglio

Le iscrizioni per il prolungamento dei nidi d'infanzia nel mese di luglio sono aperte dal 22 maggio al 3 giugno. Possono presentare domanda i bambini già iscritti all’anno educativo 2025-2026. La richiesta deve essere inviata entro il termine indicato. Il servizio sarà disponibile solo per chi ha già aderito durante l’anno scolastico. Non sono previste ulteriori aperture o proroghe oltre questa finestra temporale.

Da venerdì 22 maggio fino a mercoledì 3 giugno è possibile effettuare la domanda per il prolungamento del servizio dei nidi d'infanzia nel mese di luglio per tutti i bambini già iscritti all'anno educativo 2025-2026. Il servizio sarà attivo, sia nei nidi a gestione diretta che in quelli a. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Benevento, aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di InfanziaI bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027.

Leggi anche: Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali

Monteroni d’Arbia, aperte le iscrizioni per i Centri EstiviMONTERONI D’ARBIA. Tornano anche per l’estate 2026 i Centri Estivi nel territorio di Monteroni d’Arbia, con un programma pensato per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni che unisce gioco, sport, soc ... ilcittadinoonline.it

#dalterritorio #estate Comune di @VinciCitta Ancora aperte le iscrizioni per i centri estivi dedicati ai ragazzi fra i 10 e i 14 anni, in atto dal 6 al 31 luglio in due distinte sedi, quella di Sovigliana e quella della zona Valdisole/Ripalta INFO: tinyurl.com/vcxseky5 x.com

Scuola, aperte le iscrizioni al Premio Storie di Alternanza e CompetenzeAperte le iscrizioni alla IX edizione del Premio Storie di alternanza e competenze, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio tra cui la Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in ... rietinvetrina.it