Benevento aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di Infanzia

Le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di Infanzia sono state aperte a Benevento, con nuove disponibilità di posti distribuiti tra le varie strutture del territorio per il prossimo anno scolastico. Le famiglie interessate possono presentare le domande secondo le modalità previste. Le strutture hanno comunicato di aver aumentato i posti disponibili rispetto agli anni precedenti. Le iscrizioni sono aperte fino a una data stabilita dall'ente competente.

I bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 20252026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 20262027. Il diritto alla riconferma è comunque subordinato alla presentazione dell’istanza di iscrizione nei modi e nei tempi previsti dal presente avviso. I posti disponibili per le nuove iscrizioni, al netto delle riconferme, sono i seguenti, così suddivisi:– n. 14 posti per il Nido “Carlotta Nobile” – Benevento;– n. 20 posti per il Nido “Mario Zerella” – Benevento;– n. 16 posti per il Micro Nido “Magiclandia” – Ceppaloni;– n. 7 posti per il Micro Nido “Il Nido dei Sogni” – Apollosa. Comunicato Stampa Confronto tra Comuni, istituzioni e amministratori per lo sviluppo del progetto turistico e.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Benevento, aperte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di Infanzia Notizie correlate Leggi anche: Aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali Nidi d'infanzia, aperte le iscrizioni per il prossimo annoDopo una prima fase di raccolta delle domande, saranno comunicati i numeri dettagliati dei posti disponibili per ciascuna struttura Dal primo...