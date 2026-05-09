Recentemente, alcuni studenti hanno scelto di partire per il viaggio di istruzione senza accompagnatori adulti, nonostante le restrizioni generalmente previste. La preside ha dichiarato che, in assenza di specifiche disposizioni, l’istituto non può vietare a studenti di organizzare autonomamente le proprie uscite. La situazione riflette un cambiamento rispetto alle tradizionali gite scolastiche, che di solito prevedono la presenza di insegnanti e strutture convenzionate.

La classica gita scolastica con professori accompagnatori, autobus organizzati e alberghi scelti dall’istituto sembra sempre più difficile da realizzare. Tra limiti di spesa, procedure burocratiche e costi in aumento, molti studenti stanno trovando una soluzione alternativa: organizzarsi da soli. È quanto accaduto in un liceo di Bologna, dove alcune classi quinte hanno deciso autonomamente di partire per città europee come Parigi, Barcellona e Siviglia senza il coinvolgimento diretto della scuola. Una scelta che sta facendo discutere e che racconta bene le difficoltà attuali legate ai viaggi di istruzione. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, tutto sarebbe nato dopo che la scuola aveva proposto mete più vicine e meno costose per rispettare i vincoli economici previsti dalle norme sugli affidamenti e sulle spese scolastiche.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Studenti vanno in viaggio di istruzione da soli, la Preside: “Non possiamo impedirlo”

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