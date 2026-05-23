Nella giornata del 23 maggio 2026, in Lombardia si sono registrati cambiamenti climatici notevoli: le temperature sono passate da 12 a 30 gradi in poche ore. La variazione repentina ha portato molte persone a cercare escursioni di un giorno per godersi il clima primaverile. Sono state segnalate cinque mete adatte a diversi interessi, ideali per chi vuole approfittare del tempo variabile senza impegno prolungato. La regione si presenta così come una destinazione versatile per escursionisti e appassionati di natura.

Milano, 23 maggio 2026 – Da zero a cento in poche ore. O meglio da 12 gradi a 30 nel giro di un giorno. È il cambio radicale di temperatura che abbiamo vissuto in Lombardia da mercoledì e giovedì scorso e che prosegue anche nel corso di questo weekend. Secondo quanto dice il bollettino Arpa, infatti, “persistono condizioni di tempo marcatamente stabili sulla Lombardia grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico in espansione da sud-ovest. La stabilità porta per tutto il fine settimana giornate soleggiate e temperature ben al di sopra della media del periodo con valori massimi in pianura attorno a 30 °C, localmente anche superiori. La ventilazione si manterrà debole o molto debole con possibilità di formazione di brezze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anticipo d’estate in Lombardia, ecco cinque escursioni da fare in giornata per tutti i gusti

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