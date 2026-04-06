Cinque escursioni da fare a Bologna e provincia in giornata

A Bologna e nella sua provincia si trovano numerosi percorsi escursionistici ideali per una gita di una giornata. Non è necessario allontanarsi troppo dalle Torri per immergersi nella natura, poiché l'area offre sentieri che attraversano paesaggi vari e borghi storici. Questi itinerari consentono di esplorare ambienti naturali e culturali senza dover fare lunghe distanze. La varietà di percorsi permette di vivere diverse esperienze di trekking in modo semplice e accessibile.

Per fare un trekking a Bologna, non serve allontanarsi troppo dalle Torri. La città e la provincia sono ricchi di sentieri che si immergono nella natura e attraversano borghi senza tempo. Se avete voglia di una fuga veloce dalla città ci sono percorsi adatti a ogni gamba, perfetti per essere vissuti e conclusi nell'arco di un pomeriggio. Ecco cinque mete imperdibili per un'escursione in giornata. Non è domenica a Bologna senza la risalita del portico più lungo del mondo. Per chi cerca un'esperienza "DOC", il consiglio è di partire dall'Arco del Meloncello e arrivare alla Basilica, per poi scendere verso Casalecchio di Reno attraverso il Parco della Chiusa (noto come Parco Talon) percorrendo lo storico sentiero dei Bregoli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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