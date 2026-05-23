Un anticiclone africano porta una fase di tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento. Le massime raggiungeranno i 35°C in alcune zone, segnando l'inizio di condizioni estive. Dopo un maggio caratterizzato da clima primaverile, si prevede un incremento delle temperature e assenza di piogge significative. La situazione durerà almeno alcuni giorni, con condizioni di tempo stabile su gran parte del territorio.

Un primo assaggio d’estate. Dopo un mese di maggio che fin qui è stato pienamente primaverile senza picchi di calore, anzi, con numerose fasi instabili e piovose e nevicate sulle Alpi anche a quote basse per il periodo, l’anticiclone africano preme sull’acceleratore portando la prima, vera, ondata d’aria calda sul nostro Paese. La “fiammata” africana. Se già nella giornata odierna, sabato 23 maggio, i valori massimi registreranno decisi aumenti, sarà soprattutto tra domenica e mercoledì che il caldo diurno raggiungerà i picchi più elevati. Le mappe dei maggiori modelli matematici parlano chiaro: si toccheranno punte di 35°C in pianura al Nord ma il caldo si farà sentire in modo intenso anche sul resto del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anticiclone africano, al via fase soleggiata e calda: dove si toccheranno 35°C

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