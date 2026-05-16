Dalla neve al caldo africano | l’Italia cambia volto dove si toccheranno i 30 gradi

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto un cambio repentino di condizioni climatiche. Dopo settimane di freddo intenso e nevicate, si registra un rapido aumento delle temperature, con alcune zone che si avvicinano ai 30 gradi. La perturbazione proveniente dal Nord Europa ha portato un clima tipicamente autunnale o invernale, ma successivamente le temperature sono salite rapidamente, creando un contrasto evidente tra le diverse aree del paese.

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L’aria fredda giunta dal Nord Europa ha senz’altro connotati più vicini a un periodo tardo autunnale per non dire invernale. La neve è tornata a cadere sulle Alpi anche a 1.200 metri, quote molto basse per il periodo. Questa fase così instabile e fuori stagione, però, ha le ore contate prima dell’esplosione di un caldo anticiclone che porterà i termometri fino a punte di 30°C. Ultime piogge e temporali. Ancora per oggi, sabato 16 maggio, il maltempo colpirà principalmente il Nord-Est e le regioni centrali dove non mancheranno anche locali grandinate. Ancora nevicate sull’arco alpino intorno ai 1.200-1.400 metri con temperature generalmente inferiori alle medie di questo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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