Dalla neve al caldo africano | l’Italia cambia volto dove si toccheranno i 30 gradi

Negli ultimi giorni, l’Italia ha vissuto un cambio repentino di condizioni climatiche. Dopo settimane di freddo intenso e nevicate, si registra un rapido aumento delle temperature, con alcune zone che si avvicinano ai 30 gradi. La perturbazione proveniente dal Nord Europa ha portato un clima tipicamente autunnale o invernale, ma successivamente le temperature sono salite rapidamente, creando un contrasto evidente tra le diverse aree del paese.

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L’aria fredda giunta dal Nord Europa ha senz’altro connotati più vicini a un periodo tardo autunnale per non dire invernale. La neve è tornata a cadere sulle Alpi anche a 1.200 metri, quote molto basse per il periodo. Questa fase così instabile e fuori stagione, però, ha le ore contate prima dell’esplosione di un caldo anticiclone che porterà i termometri fino a punte di 30°C. Ultime piogge e temporali. Ancora per oggi, sabato 16 maggio, il maltempo colpirà principalmente il Nord-Est e le regioni centrali dove non mancheranno anche locali grandinate. Ancora nevicate sull’arco alpino intorno ai 1.200-1.400 metri con temperature generalmente inferiori alle medie di questo periodo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dalla neve al caldo africano: l’Italia cambia volto, dove si toccheranno i 30 gradi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Meteo, quando arriva il caldo Lanticiclone africano cambia tutto: tra una settimana è estate Sullo stesso argomento Dalla neve al caldo: meteo instabile, poi sale fino a 30 gradi? Domande chiave Come farà il Maestrale a spazzare via la neve dalle Alpi? Quando arriverà esattamente il picco di calore previsto per mercoledì?... Meteo, Mario Giuliacci stravolge il quadro: "Dove si toccheranno i 30 gradi"A conferma della tipica variabilità primaverile, dopo la fase di maltempo attesa nei prossimi giorni torneranno condizioni decisamente più stabili,... Dalla neve al caldo africano: l’Italia cambia volto, dove si toccheranno i 30 gradiUltime piogge e temporali tra Nord-Est, Centro e Sud. Da domenica torna l’anticiclone, con temperature in forte aumento da metà settimana ... ilgiornale.it Italia a gennaio reddit Sembra neve. Invece è grandine. Ieri alcune zone delle province di Como, Varese e Lecco sono state colpite da grandinate molto intense, con accumuli al suolo davvero impressionanti. Queste immagini ricordano una cosa importante: in primavera non serve x.com Partenza dell’Estate a razzo, dal 21 maggio l’Italia avvolta dal caldo(METEOGIORNALE.IT) Presto passeremo dal freddo al caldo, questo è il responso che ci viene dai maggiori Centri Meteo con le ultime elaborazioni di calcolo. Sarà un passaggio probabilmente molto brusco ... meteogiornale.it