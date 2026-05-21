Meteo Torino e provincia arriva il super anticiclone | le previsioni e quando si toccheranno i 32°C

Un potente anticiclone sta avanzando dall’Europa sudoccidentale verso il Nord Italia, coinvolgendo anche Torino e la provincia. Le previsioni indicano un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con massime che potrebbero raggiungere i 32°C. La presenza di questo anticiclone comporta giornate soleggiate e assenza di precipitazioni, con il clima che si manterrà stabile fino a quando l’anticiclone continuerà a dominare la regione. La sua espansione è in corso e si prevede che il suo massimo impatto si verificherà nelle prossime ore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui