Meteo Torino e provincia arriva il super anticiclone | le previsioni e quando si toccheranno i 32°C
Un potente anticiclone sta avanzando dall’Europa sudoccidentale verso il Nord Italia, coinvolgendo anche Torino e la provincia. Le previsioni indicano un aumento delle temperature nei prossimi giorni, con massime che potrebbero raggiungere i 32°C. La presenza di questo anticiclone comporta giornate soleggiate e assenza di precipitazioni, con il clima che si manterrà stabile fino a quando l’anticiclone continuerà a dominare la regione. La sua espansione è in corso e si prevede che il suo massimo impatto si verificherà nelle prossime ore.
L’anticiclone è in fase di espansione dall’Europa sudoccidentale verso quella centrale e sta inglobando anche il Nord Italia. In Piemonte il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato nei prossimi giorni, con le temperature che aumenteranno progressivamente giorno dopo giorno. Spiega. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Torino, previsioni meteo del 28 gennaio 2026
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