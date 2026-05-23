Anthropic aprirà una sede a Milano entro maggio, aggiungendosi agli uffici già presenti a Parigi e Monaco. La società, nota per il suo prodotto di intelligenza artificiale chiamato Claude, ha scelto la città italiana per stabilire una nuova presenza. La decisione arriva nel contesto di un’espansione internazionale dell’azienda. La sede di Milano si inserisce nelle attività di sviluppo e ricerca dell’AI dell’azienda, che ha già una presenza significativa in Europa.

Anthropic, tra le società più importanti dell’AI (tutti conoscono più familiarmente il suo prodotto di punta, Claude, e ci parlano tutto il giorno di tutto), entro maggio aprirà una sede a Milano, dopo gli uffici aperti a Parigi e Monaco. Chris Ciauri, responsabile internazionale di Anthropic, ha dichiarato che dopo Francia e Germania, l’Italia era “un passo naturale” (hanno comunque una presenza europea che si sta sempre più consolidando, a Dublino e Zurigo, più un ufficio londinese con circa duecento dipendenti). Dato interessante: l’Italia, secondo Peter McCrory (responsabile economico di Anthropic), genererebbe per Claude un utilizzo superiore al peso demografico del Paese (addirittura il doppio rispetto alla quota italiana sulla popolazione mondiale). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anthropic sceglie Milano: l'intelligenza artificiale giustamente arriva dove si fattura

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