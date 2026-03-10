La start-up d’intelligenza artificiale Anthropic fa causa all’amministrazione Trump

Il 9 marzo, la start-up di intelligenza artificiale Anthropic ha presentato un'azione legale contro l'amministrazione Trump. La società ha citato in giudizio l’ente governativo, contestando una decisione che riguarda le sue attività nel settore dell’IA. La causa è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della contestazione.

Il 9 marzo la start-up d’intelligenza artificiale (ia) Anthropic ha fatto causa all’amministrazione Trump per ottenere la revoca di sanzioni che considera eccessive. In precedenza, alla fine di febbraio, il presidente Donald Trump aveva intimato a tutti i servizi governativi di “cessare immediatamente qualsiasi utilizzo delle tecnologie di Anthropic”. “Le sanzioni dell’amministrazione Trump sono senza precedenti e chiaramente illegali”, ha affermato Anthropic nel testo del ricorso, visionato dall’Afp. “La costituzione non autorizza il governo a esercitare il suo enorme potere per punire un’azienda che esercita la sua libertà d’espressione”. Si tratta di un “abuso di potere”, il cui obiettivo è “distruggere” Anthropic, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Internazionale.it

