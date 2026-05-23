Anthropic apre un ufficio a Milano | l' intelligenza artificiale Claude arriva in Italia
Anthropic ha aperto il suo primo ufficio in Italia a Milano. La società di intelligenza artificiale, fondata nel 2021, ha come prodotto principale Claude. La decisione di stabilire una sede nel capoluogo lombardo segna il debutto ufficiale dell’azienda nel mercato italiano.
Anthropic apre il suo primo ufficio in Italia. La società di intelligenza artificiale, fondata nel 2021 dai fratelli Amodei, e che ha come prodotto di punta Claude, ha scelto Milano per la sua prima sede italiana. La notizia verrà ufficializzata il 28 maggio, ma la anticipa oggi il Corriere della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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