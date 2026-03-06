Intelligenza artificiale l’Europa arruoli il soldato Claude

Da quotidiano.net 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 marzo 2026 a Roma, si è registrato un evento senza precedenti: un sistema di intelligenza artificiale commerciale, originariamente sviluppato per usi non militari, è stato impiegato sul campo durante l’attacco all’Iran. Per la prima volta, un’intelligenza artificiale ha preso parte direttamente alle operazioni sul terreno, con l’obiettivo di supportare le forze militari.

Roma, 6 marzo 2026 – Arruolare il soldato Claude. L’attacco all’Iran ha visto un’ Intelligenza artificiale commerciale, nata e utilizzata per scopi non militari, mettere per la prima volta gli stivali sul terreno. Si tratta di Claude, l’IA di Anthropic, società fondata e guidata dal Ceo Dario Amodei e dalla sorella Daniela, italoamericani. Secondo i media Usa il soldato Claude avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’analisi degli scenari iraniani, nel disegnare strategie e nell’individuazione della guida suprema Alì Khamenei. Claude sarebbe stato in prima linea anche nello scovare l’ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Il paradosso è che il soldato Claude, pochi giorni prima del blitz iraniano, era stato congedato con disonore dal comandante in capo della Difesa Usa Donald Trump, arrivato a ordinare di non utilizzarlo più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

intelligenza artificiale l8217europa arruoli il soldato claude
© Quotidiano.net - Intelligenza artificiale, l’Europa arruoli il soldato Claude

Intelligenza Artificiale in missione: il caso Claude e la cattura di MaduroAnthropic, come molte società del settore, pubblica norme di utilizzo che vietano l’impiego del modello per facilitare violenza, sviluppo di armi o...

Claude non è un’arma: l’illusione pericolosa di dare intenzioni all’intelligenza artificialeClaude è un’arma? Un ladro? Bonnie e Clyde e adesso si è aggiunto Claude? È curioso come noi umani, portati a vedere agenti intenzionali ovunque,...

Tutti gli aggiornamenti su Intelligenza artificiale.

Temi più discussi: L’Europa accelera sull’Intelligenza Artificiale tra ricerca e lavoro; Da Pignataro allarme sull'Intelligenza Artificiale: l'Ue deve intervenire (di A. Losacco); ETF e innovazione: l’Europa resta cauta su AI e tokenizzazione; Ora l’Europa ha bisogno di un centro continentale per la sfida dell’IA.

intelligenza artificiale l europaDa Pignataro allarme sull'Intelligenza Artificiale: l'Ue deve intervenireL'ANGOLO DEI BLOGGER. Un uomo forte della finanza che rinnega il mantra della libertà a tutti i costi, chiedendo all’Europa di essere quella delle regole, di ... huffingtonpost.it

intelligenza artificiale l europaSecondo la BCE, l'intelligenza artificiale porterà più assunzioni che licenziamentiL’intelligenza artificiale sostituirà davvero i lavoratori? Un’analisi della BCE mostra che molte imprese che usano l’AI sono più propense ad assumere. Scopri cosa emerge dai dati. libero.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.