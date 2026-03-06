Intelligenza artificiale l’Europa arruoli il soldato Claude

Il 6 marzo 2026 a Roma, si è registrato un evento senza precedenti: un sistema di intelligenza artificiale commerciale, originariamente sviluppato per usi non militari, è stato impiegato sul campo durante l’attacco all’Iran. Per la prima volta, un’intelligenza artificiale ha preso parte direttamente alle operazioni sul terreno, con l’obiettivo di supportare le forze militari.

Roma, 6 marzo 2026 – Arruolare il soldato Claude. L’attacco all’Iran ha visto un’ Intelligenza artificiale commerciale, nata e utilizzata per scopi non militari, mettere per la prima volta gli stivali sul terreno. Si tratta di Claude, l’IA di Anthropic, società fondata e guidata dal Ceo Dario Amodei e dalla sorella Daniela, italoamericani. Secondo i media Usa il soldato Claude avrebbe avuto un ruolo fondamentale nell’analisi degli scenari iraniani, nel disegnare strategie e nell’individuazione della guida suprema Alì Khamenei. Claude sarebbe stato in prima linea anche nello scovare l’ex presidente del Venezuela Nicolas Maduro. Il paradosso è che il soldato Claude, pochi giorni prima del blitz iraniano, era stato congedato con disonore dal comandante in capo della Difesa Usa Donald Trump, arrivato a ordinare di non utilizzarlo più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

