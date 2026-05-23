Anemie ed emocromatosi | a Napoli l’evento nazionale sulla diagnostica di laboratorio più avanzata

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri a Napoli si è svolto un corso sulla diagnostica di laboratorio per le patologie del globulo rosso e il metabolismo del ferro. L’evento si è tenuto all’Hotel Mediterraneo–Renaissance e ha visto la partecipazione di biologi provenienti da tutta Italia. Durante la giornata sono state presentate le tecniche più avanzate per analizzare anemia ed emocromatosi. L’organizzazione è stata curata dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.

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Si è tenuto ieri all’Hotel Mediterraneo–Renaissance di Napoli il corso “Diagnostica di laboratorio nello studio delle patologie del globulo rosso e del metabolismo del ferro”, organizzato dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.Al centro del confronto il giusto equilibrio tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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