Anemie ed emocromatosi | a Napoli l’evento nazionale sulla diagnostica di laboratorio più avanzata

Notizia in breve

Ieri a Napoli si è svolto un corso sulla diagnostica di laboratorio per le patologie del globulo rosso e il metabolismo del ferro. L’evento si è tenuto all’Hotel Mediterraneo–Renaissance e ha visto la partecipazione di biologi provenienti da tutta Italia. Durante la giornata sono state presentate le tecniche più avanzate per analizzare anemia ed emocromatosi. L’organizzazione è stata curata dall’Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.