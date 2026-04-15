Laboratorio gratuito sulla cucina biologica posti disponibili per l' evento in via Caduti del Lavoro
Restano alcuni posti disponibili per il laboratorio gratuito dedicato alla cucina biologica, che si terrà il 21 aprile presso il Cooking Lab di via Caduti del Lavoro. L'evento si svolgerà dalle 7 alle 19 e si intitola “Tre tempi una cucina - Passato, presente e futuro cucinando il biologico”. La partecipazione richiede la prenotazione via email all’indirizzo ufficiomensa@comune.
Sono ancora disponibili posti per il laboratorio “Tre tempi una cucina - Passato, presente e futuro cucinando il biologico”, in programma il prossimo 21 aprile al Cooking Lab di via Caduti del Lavoro dalle 7 alle 19 (prenotazione obbligatoria alla mail [email protected]). L’attività.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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