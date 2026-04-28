Ospedale Pederzoli ed Evotec insieme per un nuovo polo di ricerca avanzata a Verona

Un nuovo polo di ricerca avanzata sta per essere realizzato a Verona, grazie a una collaborazione tra un ospedale e una società di biotecnologie. L’obiettivo è unire le competenze cliniche con le innovazioni tecnologiche per sviluppare progetti nel settore farmaceutico. La partnership punta a rendere la città un punto di riferimento a livello nazionale nel campo della ricerca e dello sviluppo di farmaci.

Una sinergia strategica tra eccellenza clinica e innovazione tecnologica, vuole trasformare il territorio veronese in un punto di riferimento nazionale per la farmaceutica del presente e del futuro. L’ospedale Pederzoli di Peschiera e Aptuit Verona, società del gruppo Evotec, hanno annunciato.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate A Bologna nasce un nuovo polo su prevenzione e ricerca scientificaUn nuovo soggetto dedicato alla prevenzione, alla ricerca e alla divulgazione scientifica nel campo della salute. Leggi anche: Brescia: aperto nuovo polo civico in centro, URP e partecipazione insieme per i cittadini. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ospedale Pederzoli ed Evotec: a Verona un nuovo polo per la ricerca; Aptuit: ricerca avanzata, nuovo polo con Ospedale Pederzoli di Peschiera; Pederzoli ed Evotec: nasce a Verona un nuovo polo d’eccellenza per la ricerca clinica e la medicina di precisione; Pederzoli ed Evotec uniscono le forze: nasce il polo della medicina di precisione. Medicina personalizzata e oncologia: la svolta dell’ospedale PederzoliMedicina del futuro a Verona: l'ospedale Pederzoli di Peschiera lancia il nuovo polo di ricerca avanzata per la medicina di precisione ... veronaoggi.it Pederzoli ed Evotec: nasce a Verona un nuovo polo d’eccellenza per la ricerca clinica e la medicina di precisionePederzoli ed Evotec: nasce a Verona un nuovo polo d’eccellenza per la ricerca clinica e la medicina di precisione ... giornaleadige.it Verona si prepara a diventare uno dei principali hub italiani per la ricerca clinica e lo sviluppo di terapie innovative grazie a una nuova, importante collaborazione tra l’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda e Aptuit Verona, società del gruppo Evotec. Una facebook