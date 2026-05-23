Andy Selva 50 anni di gol a San Marino | Raul mi chiese la maglia Duff mi voleva al Chelsea Io e Totti

Notizia in breve

Andy Selva, 50 anni, ha segnato numerosi gol a San Marino e ha raccontato che Raul gli chiese la maglia, mentre Duff lo cercava per il Chelsea. Ha anche parlato di Totti, senza specificare i dettagli. Romano e romanista, Selva ha ricordato che molti giovani non professionisti affrontavano squadre come Germania e Inghilterra, e non erano felici di perdere costantemente.