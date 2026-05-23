Andy Selva 50 anni di gol a San Marino | Raul mi chiese la maglia Duff mi voleva al Chelsea Io e Totti
Andy Selva, 50 anni, ha segnato numerosi gol a San Marino e ha raccontato che Raul gli chiese la maglia, mentre Duff lo cercava per il Chelsea. Ha anche parlato di Totti, senza specificare i dettagli. Romano e romanista, Selva ha ricordato che molti giovani non professionisti affrontavano squadre come Germania e Inghilterra, e non erano felici di perdere costantemente.
Un regalo di compleanno. sgradito. Andy Selva, attaccante di culto di San Marino e miglior marcatore nella storia della sua nazionale con otto gol in 73 presenze, compie 50 anni proprio nei giorni in cui la Uefa rischia di privare le generazioni future delle sfide contro l’Italia, l’Inghilterra o la Germania che hanno contribuito ad alimentare il suo piccolo mito. I nuovi formati delle qualificazioni europee e mondiali, da attuare dopo Euro 2028, “saranno perfezionati nei prossimi mesi prima di essere sottoposti a settembre all’approvazione definitiva del Comitato Esecutivo”, ma in caso di conferma escluderanno gli incroci tra le nazionali più piccole e le big del Vecchio Continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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