Totti scherza | Dybala lo rimpiazzo io? Ragazzi mi preparo a fare i 50 anni… ma qualcosina in campo posso ancora darla!

In occasione del anniversario del suo debutto con la maglia giallorossa, l’ex calciatore ha scherzato sulla possibilità di sostituire un attuale compagno di squadra, affermando di poterne ancora dare qualcosa in campo nonostante si appresti a compiere 50 anni. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione, mentre commentava con ironia la sua presenza nel team e il suo ruolo attuale.