Minotaur la recensione | Zvyagintsev firma un noir glaciale sulla Russia che manda i suoi uomini al massacro

Il film Minotaur, presentato in concorso a Cannes 2026, racconta la storia di un uomo di successo che sospetta la moglie di tradimento. La narrazione si sviluppa come un dramma familiare, con un tono che si mantiene distaccato e freddo. La pellicola è diretta dal regista russo Zvyagintsev e si distingue per un’atmosfera glaciale e un’atmosfera tesa. La vicenda si evolve in un contesto che si sposta progressivamente da un’intimità domestica a un’atmosfera più cupa e inquietante.

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Minotaur, presentato in concorso a Cannes 2026, parte come un dramma privato, quasi borghese: un uomo ricco sospetta che la moglie lo tradisca. Ma, come spesso accade nel cinema di Andrey Zvyagintsev, il nucleo familiare diventa presto il luogo in cui si riflettono le fratture più profonde di un intero paese. Gleb è un imprenditore di provincia, potente abbastanza da sentirsi intoccabile ma non abbastanza da sfuggire davvero alla macchina dello Stato. Vive con la moglie Galina e il figlio in una casa moderna, fredda, elegante, circondata da un benessere che sembra già marcio dall’interno. Intorno a loro c’è una Russia sospesa, svuotata, attraversata dai segni della guerra: i carri armati sui treni, i manifesti di propaganda militare, il richiamo costante di un conflitto che tutti sembrano subire più che sostenere davvero. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Minotaur, la recensione: Zvyagintsev firma un noir glaciale sulla Russia che manda i suoi uomini al massacro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Detective Hole, recensione: un noir scandinavo che lascia il segnoCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Leggi anche: Recensione Hallan: il film sul massacro di Jeju al FKFF 2026 Minotaur, la recensione: Zvyagintsev firma un noir glaciale sulla Russia che manda i suoi uomini al massacroMinotaur, presentato in concorso a Cannes 2026, parte come un dramma privato, quasi borghese: ... msn.com Minotaur, la recensione del thriller politico sulla Russia in guerra di Andrey Zvyagintsev in concorso a CannesMinotaur la recensione dell'inquietante thriller di Andrey Zvyagintsev sullo sfondo di una Russia che avvia il conflitto con l'Ucraina ... comingsoon.it