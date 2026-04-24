Dopo un ’esilio’ lungo dieci anni Il delfino di Fontana torna a casa

Dopo dieci anni di assenza, la statua di delfino realizzata dall’artista Lucio Fontana è tornata nella piscina dello Sporting Club. La scultura, originariamente destinata a essere venduta all’asta all’estero, è stata rimossa dalla sua collocazione precedente e ora si trova di nuovo nel luogo di origine, in attesa di eventuali destinazioni future. La statua rappresenta uno degli ultimi lavori dell’artista.

Dopo un’assenza di dieci anni è tornata a casa, nella piscina dello Sporting Club, la statua di delfino, realizzata dall’artista Lucio Fontana, destinata alla vendita all’asta all’estero. A deciderlo due anni fa il Consiglio di Stato, che aveva respinto definitivamente il ricorso presentato dall’immobiliare proprietaria dell’ex residenza della famiglia di petrolieri Tagliabue. Il delfino, lungo tre metri e mezzo, in ceramica smaltata di Albisola color rosso bruciato, con toni bruni verso le pinne e la coda, fu commissionato da Ettore Tagliabue a Lucio Fontana nel 1951 in aggiunta alla piscina voluta dalla moglie del petroliere nel grande parco della villa, una vasca completa di una scultura astratta per giochi subacquei fatta realizzare l’anno precedente su progetto del maestro Giulio Minoletti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo un ’esilio’ lungo dieci anni. Il delfino di Fontana torna a casa Notizie correlate Il delfino di Lucio Fontana torna nella piscina dello Sporting Club a MonzaMonza, 23 aprile 2026 - Dopo dieci anni di assenza è tornata a casa nella piscina dello Sporting Club la statua di delfino realizzata dal celeberrimo... Forza Italia: dopo anni Vitali torna "dall'auto-esilio" e spara ad alzo zero su D'AttisResa dei conti in casa azzurra dopo la sconfitta del "sì" al referendum: oltre a quella di Gasparri, potrebbero cadere altre teste. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dopo un ’esilio’ lungo dieci anni. Il delfino di Fontana torna a casa; Gli studenti serbi da un anno in esilio nell’Europa che tace. Il nostro incontro a Zagabria; Muraro, il vicesindaco silurato a inizio aprile: la Lega lascia il posto in giunta; Venafro, l’ora della storia: la Serie D è realtà. Dopo un ’esilio’ lungo dieci anni. Il delfino di Fontana torna a casaLa statua riposizionata nella piscina dello Sporting Club: il Consiglio di Stato aveva negato la vendita. I siti esperti di opere avevano dato un valore di mezzo milione al capolavoro dell’artista ita ... ilgiorno.it Padova, la Curva Sud riapre dopo trent’anni: dall’esilio dell’Euganeo al ritorno a casaPiù che l’inaugurazione di un settore dello stadio, sembra la chiusura di una ferita lunga trent’anni. Domenica, in occasione della. tuttomercatoweb.com Nel 1861 Napoli aveva quasi il doppio degli abitanti di Roma e Torino messe insieme. Nessuno te lo ha mai detto così. E nessuno ti ha mai spiegato bene cosa successe dopo. Nel 1600, Napoli era la seconda città più grande d'Europa. Dopo Costantinopoli - facebook.com facebook Hegseth, una purga dopo l’altra: silurato il segretario della Marina x.com