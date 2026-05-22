Dopo la chiusura dell'inchiesta avvenuta il 7 maggio, la difesa di Andrea Sempio si prepara a rispondere alle accuse, con l'ausilio di consulenze tecniche. La famiglia dell'indagato ha dichiarato che Sempio è un uomo normale, rifiutando ogni collegamento con l'omicidio di Chiara Poggi. Nel nuovo filone di indagine aperto dalla Procura di Pavia, Sempio risulta l'unico indagato, mentre la strategia legale si concentra su elementi che possano mettere in discussione le accuse mosse contro di lui.

Dopo la discovery delle accuse con la chiusura dell'inchiesta lo scorso 7 maggio, è ora il momento del contrattacco della difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi. Sono infatti sostanzialmente pronte, e verranno depositate all'inizio della prossima settimana, le sei consulenze richieste dagli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, entro i termini di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine, come prevede il codice. Cataliotti: «Gli screenshot dei podcast sui soliloqui»... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La difesa di Sempio contrattacca, pronte le consulenze. La famiglia: «Andrea è un uomo normale»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Garlasco, la difesa di Sempio prepara il contrattacco: pronte sei consulenze. I pm chiedono ad Amazon la lista dei suoi acquistiSono pronte e verranno depositate all’inizio della prossima settimana le sei consulenze tecniche della difesa di Andrea Sempio, indagato nella nuova...

Garlasco – Pronte per essere depositate le consulenze della difesa Sempio. Il legale di Stasi contro Stefania Cappa: “Istigazione? Bufala vergognosa”“Non ho mai parlato con un testimone, mai incontrato un testimone, mai interloquito con l’ex maresciallo Marchetto”.

Garlasco, la difesa di Sempio all'attacco: L'impronta 33 non appartiene al nostro assistito. #ignotox x.com

Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiesto anche la lista acquisti Amazon di Andrea Sempio reddit

La difesa di Sempio vacilla: i 4 dettagli dell'impronta 33Impossibile dimostrare che la manata sul muro non è sua. Minuzie chiave sopravvissute 18 anni e ancora evidenti ... ilgiornale.it

Garlasco, la strategia difensiva di Andrea Sempio: sei consulenze per smontare l'accusa di aver ucciso Chiara PoggiSono sostanzialmente pronte e verranno depositate all'inizio della prossima settimana le sei consulenze della difesa di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. La Procura ... leggo.it