Andrea Mordacchini | 110 e lode in lingue accende di orgoglio Ronciglione

Notizia in breve

Un giovane di Ronciglione ha ottenuto 110 e lode in lingue straniere, portando entusiasmo nella comunità. La notizia è stata condivisa sui social e nei circoli locali, dove si sono celebrati i risultati. Nessun nome è stato reso pubblico, ma il successo ha suscitato orgoglio tra i residenti. La scuola di provenienza ha festeggiato il risultato, che rappresenta un risultato importante per il borgo. La cerimonia di consegna del diploma si è svolta in forma privata.