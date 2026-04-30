Corona d' alloro per Gabriele | è dottore con 110 e lode

Lunedi 27 aprile, presso l'università di Terni, in provincia di Perugia, Gabriele Danzi ha ottenuto la laurea in medicina e chirurgia con il massimo dei voti, 110 e lode. Durante la cerimonia, è stato proclamato dottore in presenza di docenti e familiari. La discussione della tesi si è svolta nel rispetto delle procedure accademiche previste dall’istituzione.

Dottore da 110 e lode. Gabriele Danzi, lunedì 27 aprile, è stato proclamato dottore in medicina e chirurgia dopo aver discusso la sua tesi di laurea presso l'università di Terni (distaccamento di Perugia). Un grande traguardo per il 25enne aretino che ha coronato con successo il suo percorso di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Colleferro | Segni. Congratulazioni vivissime all’amica Giovanna Speranza per la Laurea Magistrale in “Comunicazione e Culture Digitali” con un bel 110 e lodeCronache Cittadine COLLEFERRO SEGNI – «Che giornata indimenticabile, il 10 Aprile 2026. L’Unimol celebra Maria Poce: 110 e lode per una nuova guida sociale? Cosa sapere Maria Poce ottiene 110 e lode in Scienze del Servizio Sociale all'Unimol di Campobasso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 aprile, Mattarella depone una corona di alloro all'altare della Patria; Corteo, banda e corone d’alloro per i Caduti di Stresa; Le celebrazioni del XXV Aprile nella bassa: tra corone d'alloro, benedizioni, canti e letture di testi in memoria dei caduti; Mattarella depone una corona d’alloro a San Severino Marche per la celebrazione del 25 aprile. Castellarano, incendiata la corona del 25 aprile: individuato il presunto responsabileIndividuato il presunto autore del gesto che, nella notte tra il 26 e il 27 aprile, ha colpito i simboli della Liberazione a Castellarano: dietro ... redacon.it GDF Asti: a Castell’Alfero deposta una corona d’alloro in ricordo del finanziere Attilio MartinettoIn concomitanza con le celebrazioni dell’anniversario della Liberazione – il Comando Provinciale delle fiamme gialle di Asti, venerdì 24 aprile 2026, ha ... atnews.it FABRIZIO CORONA IN PUGLIA: ARRIVA “FALSISSIMO” Domenica 3 maggio al Palatour di Bitritto: un uomo e un microfono per raccontare una vita tra scoop, inchieste e verità mai dette. Un’occasione per vedere il volto oltre il personaggio, senza filtri. L - facebook.com facebook