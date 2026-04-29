L’Unimol celebra Maria Poce | 110 e lode per una nuova guida sociale

All'università di Campobasso, una studentessa ha conseguito la laurea in Scienze del Servizio Sociale con il massimo dei voti, 110 e lode. La laurea rappresenta il risultato di un percorso accademico che si è concluso recentemente, con riconoscimenti ufficiali da parte dell’ateneo. La cerimonia di laurea ha visto la partecipazione di docenti e familiari, che hanno festeggiato il traguardo della neo-laureata.

? Cosa sapere Maria Poce ottiene 110 e lode in Scienze del Servizio Sociale all'Unimol di Campobasso.. Il traguardo accademico del 28 aprile apre l'ingresso della neo dottoressa nel settore sociale.. Il 28 aprile 2026, tra le mura dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso, Maria Poce ha raggiunto il conseguimento della laurea in Scienze del Servizio Sociale con il massimo dei voti, ottenendo l’elezione a 110 e lode. Il traguardo accademico della neo dottoressa non rappresenta soltanto il termine di un percorso di studi caratterizzato da sforzi e dedizione, ma segna l’apertura di un capitolo professionale fondato sulla responsabilità e su una spiccata inclinazione verso la cura dell’altro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Unimol celebra Maria Poce: 110 e lode per una nuova guida sociale Notizie correlate Nuova guida per la Fondazione Romano: Casucci guida il sociale a TeleseIl associativo di Telese Terme si rinnova con il ritorno alla guida della Fondazione Gerardino Romano-ETS del professor Felice Casucci. Milano, 110 Wc senza lode: Sala scivola sui gabinetti supertecnologici, appalto bocciato dalla UeLa vicenda, però, arriva da lontano, con diversi gradi di giudizio: un primo via libera all’appalto ne gennaio 2024 dal Tar della Lombardia,...