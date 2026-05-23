Un ragazzo di 15 anni è stato indagato per presunti abusi sessuali, secondo le accuse di una donna che lo ha denunciato. La stessa persona era già sotto inchiesta per aver condiviso documenti riservati relativi a un finanziere condannato per traffico di minori. Ora si apre un’indagine anche su eventuali altre attività legate alle accuse di abusi e alla gestione dei documenti riservati.

Scotland Yard sapeva già che il «Lolita Express», il Boeing 727 di Jeffrey Epstein che trasportava ragazze e uomini d’affari in giro per il mondo, era atterrato almeno 90 volte nel Regno Unito, ai tempi della scandalosa amicizia del faccendiere pedofilo con Andrea d’Inghilterra, fratello minore di Re Carlo. E dopo l’uscita degli Epstein files, sapeva anche che alcune ragazze erano state introdotte perfino dentro Buckingham Palace. Ieri però, la polizia britannica ha aggiunto un nuovo tassello al già impresentabile casellario giudiziale dell’ex principe, aggravandone la posizione: stando a quanto riferito da Sky News Uk, il terzogenito della regina Elisabetta è oggetto di un’indagine preliminare non soltanto per cattiva condotta in pubblico ufficio ma anche per sospetti reati sessuali. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Andrea indagato per abusi sessuali a 15 anni dalle accuse di Virginia Giuffre

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Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione - 1mattina News 31/12/2025

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