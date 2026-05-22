Caso Epstein l’ex principe Andrea è indagato anche per abusi sessuali
L’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore del re britannico, è sotto indagine da parte delle autorità locali. Le accuse riguardano, da un lato, la trasmissione di informazioni riservate a Jeffrey Epstein, e dall’altro, presunti abusi sessuali. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini legate al caso Epstein, che ha coinvolto diverse persone e ha ricevuto ampia attenzione pubblica. La polizia britannica ha confermato di aver aperto un'indagine ufficiale in merito.
L’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore del re del Regno Unito Carlo III, è indagato dalla polizia britannica non solo per aver passato informazioni riservate a Jeffrey Epstein ma anche per presunti abusi sessuali. Nel mattino di oggi, venerdì 22 maggio, la Polizia della Valle del Tamigi, che conduce l’inchiesta, ha invitato eventuali testimoni a contattarla, qualora essi ritengano di avere elementi utili su presunti reati sessuali, corruzione, frode o divulgazione di informazioni riservate riguardanti l’ex principe. Le forze dell’ordine parlano di una “indagine senza precedenti”. Il fascicolo nel Regno Unito è stato aperto... 🔗 Leggi su Tpi.it
Caso Epstein e lex principe Andrea, rischio alto tradimento contro Corona
Sullo stesso argomento
Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali.
Leggi anche: Caso Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea. Indagato per sospetti reati sessuali
Caso Epstein, l'ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessuali: la polizia invita le potenziali vittime a testimoniare x.com
L’ex principe Andrea è indagato per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna nell’ambito del caso Jeffrey Epstein. La posizione del figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore dell’attuale re Carlo si aggrava, quindi: finora era s facebook
Gli Stati Uniti annunciano un caso penale contro l'ex presidente cubano Raúl Castro reddit
Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor: la polizia cerca testimoniSi indaga su presunti abusi e corruzione legati ad Andrew Mountbatten-Windsor. L'appello è rivolto a chiunque abbia informazioni utili per far luce sulle accuse contro l'ex principe ... italiaoggi.it
Caso Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea. Indagato per sospetti reati sessualiNuovi sviluppi nel caso Epstein riportano sotto i riflettori il principe Andrea. La Thames Valley Police, il corpo di polizia competente per ... iltempo.it