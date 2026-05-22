Caso Epstein l’ex principe Andrea è indagato anche per abusi sessuali

Da tpi.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore del re britannico, è sotto indagine da parte delle autorità locali. Le accuse riguardano, da un lato, la trasmissione di informazioni riservate a Jeffrey Epstein, e dall’altro, presunti abusi sessuali. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini legate al caso Epstein, che ha coinvolto diverse persone e ha ricevuto ampia attenzione pubblica. La polizia britannica ha confermato di aver aperto un'indagine ufficiale in merito.

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L’ex principe Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore del re del Regno Unito Carlo III, è indagato dalla polizia britannica non solo per aver passato informazioni riservate a Jeffrey Epstein ma anche per presunti abusi sessuali. Nel mattino di oggi, venerdì 22 maggio, la Polizia della Valle del Tamigi, che conduce l’inchiesta, ha invitato eventuali testimoni a contattarla, qualora essi ritengano di avere elementi utili su presunti reati sessuali, corruzione, frode o divulgazione di informazioni riservate riguardanti l’ex principe. Le forze dell’ordine parlano di una “indagine senza precedenti”. Il fascicolo nel Regno Unito è stato aperto... 🔗 Leggi su Tpi.it

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