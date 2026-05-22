Caso Epstein nuove accuse contro il principe Andrea Indagato per sospetti reati sessuali

Nuovi sviluppi nel caso Epstein portano il nome del principe Andrea al centro dell'attenzione. La polizia della Thames Valley ha annunciato di aver aperto un’indagine su sospetti reati sessuali a suo carico, coinvolgendo anche altre persone. Le autorità hanno confermato di aver ricevuto denunce e di aver raccolto dichiarazioni nel quadro di questa indagine. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli specifici sui capi di accusa né sui soggetti coinvolti.

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Nuovi sviluppi nel caso Epstein riportano sotto i riflettori il principe Andrea. La Thames Valley Police, il corpo di polizia competente per l'area di Windsor, ha confermato di essere stata contattata dai legali di una donna che sosterrebbe di essere stata condotta nel 2010 nella residenza reale del duca di York per finalità sessuali. La vicenda si inserisce nel più ampio contesto delle accuse legate a Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto nel 2019 mentre era detenuto in carcere e da anni al centro di inchieste internazionali per traffico e sfruttamento sessuale di giovani donne. Le autorità britanniche non hanno annunciato l'apertura di un procedimento formale, ma hanno precisato di aver avuto interlocuzioni con i rappresentanti legali della presunta vittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Caso Epstein, nuove accuse contro il principe Andrea. Indagato per sospetti reati sessuali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Caso Epstein. Rilasciato lex principe Andrea. Cosa succede ora. Sullo stesso argomento Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per reati sessuali: “Accolse una giovane donna accanto alla dimora reale”L’ex principe Andrea è indagato per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna nell’ambito del caso Jeffrey Epstein. La procura di Parigi riapre il caso Epstein-Brunel: nuove accuse di tratta internazionale di minori e sfruttamento sessuale coinvolgono moda, finanza e alta società. Più emergono documenti, più il caso appare come una rete protetta dal potere. #epstein x.com Caso Epstein, l’ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall’indagine delle autorità britanniche spunta la nuova accusa di presunti reati sessualiCaso Epstein, l'ex principe Andrea di nuovo nel mirino dei pm: dall'indagine britannica spunta la nuova accusa di presunti reati sessuali ... lanotiziagiornale.it L'incubo di Trump con Epstein si fa più profondo: un guardiano del carcere testimonia mentre il Congresso osserva i fallimenti del DOJ reddit Andrea Windsor indagato anche per sospetti reati sessuali: nuove ombre sul caso EpsteinL’ex principe Andrea al centro di nuove indagini britanniche. Emergono i documenti sugli Andrew Papers e le pressioni di Elisabetta II per la sua nomina pubblica ... tg.la7.it