Ancora un finale punto a punto Tezenis batte ancora Bologna a domicilio e va sul 2-0
Nella semifinale playoff di Serie A2, la squadra ospite ha vinto anche la seconda partita contro l'avversario in trasferta, portandosi sul 2-0 nella serie. La partita si è conclusa con un punteggio di 74-75, con la squadra che ha vinto che ha ottenuto il successo all'ultimo secondo. La gara è stata molto combattuta e si è decisa negli ultimi istanti.
Partita pazzesca quella andata in scena venerdì sera per le semifinali playoff di Serie A2, che ha visto la Tezenis Verona espugnare anche in Gara 2 il PalaDozza di Bologna e superare la Fortitudo di un solo punto, 74-75, portando così la serie sul 2-0. Nel corso del match i gialloblù hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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