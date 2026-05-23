Ancora un finale punto a punto Tezenis batte ancora Bologna a domicilio e va sul 2-0

Notizia in breve

Nella semifinale playoff di Serie A2, la squadra ospite ha vinto anche la seconda partita contro l'avversario in trasferta, portandosi sul 2-0 nella serie. La partita si è conclusa con un punteggio di 74-75, con la squadra che ha vinto che ha ottenuto il successo all'ultimo secondo. La gara è stata molto combattuta e si è decisa negli ultimi istanti.