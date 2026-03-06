Serie B Nazionale Finale punto a punto a San Severo Consultinvest cede sul filo di lana

Nella finale di Serie B Nazionale a San Severo, Consultinvest ha perso di misura contro Loreto con il punteggio di 87-83. Gattel ha segnato 3 punti, Bugatti 14, Lucas 16, Gherardini 13, Morelli 6, Todisco 2 e Mobio 30. La partita si è conclusa con un punteggio molto combattuto, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a distanziare l’altra in modo decisivo.

87 LORETO 83: Gattel 3 Bugatti 14, Lucas 16, Gherardini 13, Greco, Ndour 3, Petrushevski, Morelli 6, Todisco 2, Mobio 30, Scredi, Bandini. LORETO PESARO: Lomtazde 2, Del Prete, Terenzi 12, Valentini 4, Morandotti 9, Tognacci 16, Sgarzini 2, Pillastrini 14, Delfino 17, Graziani 7. La Consultinvest Loreto Pesaro esce sconfitta dal parquet della Cestistica San Severo con il punteggio finale di 87-83, al termine di una gara combattuta e rimasta in bilico fino agli ultimi secondi. La squadra guidata da Ceccarelli parte con grande energia. Nel primo quarto Pesaro trova subito ritmo con Valentini. Il primo parziale si chiude con Pesaro avanti 19-25. Nel secondo periodo cambia l'inerzia del match.