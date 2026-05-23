Ancora sesso alla luce del sole davanti al centro commerciale | altri due denunciati
Due uomini sono stati denunciati dopo aver avuto rapporti sessuali all’aperto, davanti a un centro commerciale. La Polizia Locale ha effettuato controlli in quella zona, spesso teatro di incontri tra uomini che si appartano in un’area delimitata, visibile dal pubblico. Le forze dell’ordine hanno identificato e segnalato i due soggetti coinvolti in queste azioni, che si sono svolte in pieno giorno.
Continuano i controlli della Polizia Locale diretta dal colonnello Antonio Piricelli in alcune aree che sono diventate teatro costante di incontri tra persone di sesso maschile, le quali in pieno giorno si appartano in un’area munita di sbarra, nello spazio antistante il parcheggio di un centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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