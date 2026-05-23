Ancora sesso alla luce del sole davanti al centro commerciale | altri due denunciati

Notizia in breve

Due uomini sono stati denunciati dopo aver avuto rapporti sessuali all’aperto, davanti a un centro commerciale. La Polizia Locale ha effettuato controlli in quella zona, spesso teatro di incontri tra uomini che si appartano in un’area delimitata, visibile dal pubblico. Le forze dell’ordine hanno identificato e segnalato i due soggetti coinvolti in queste azioni, che si sono svolte in pieno giorno.