Furto di gioielli in un centro commerciale di Catania | denunciati due fratelli e il cognato

Due fratelli e il loro cognato sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo aver rubato gioielli in due negozi di un centro commerciale di Catania. Gli agenti hanno scoperto il furto e identificato i responsabili grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono ancora in corso per chiarire eventuali altri episodi collegati e recuperare la merce sottratta.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpo organizzato in famiglia in due gioiellerie. La Polizia di Stato ha identificato tre uomini catanesi, due fratelli e il loro cognato, ritenuti responsabili di un furto avvenuto nei giorni scorsi all’interno di due gioiellerie situate in un centro commerciale del capoluogo etneo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe pianificato il colpo nei minimi dettagli, agendo con una precisa divisione dei compiti. Nel corso della stessa giornata sarebbero riusciti a sottrarre dieci bracciali in oro, per un valore commerciale complessivo di circa 2.500 euro. Il piano dei ladri e il trucco del magnete.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furto di gioielli in un centro commerciale di Catania: denunciati due fratelli e il cognato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tentato furto al centro commerciale, denunciati un 21enne e un 16enneTarantini Time QuotidianoAvrebbero cercato di uscire dall’ipermercato con alcuni dispositivi elettronici nascosti sotto gli abiti, senza passare... Atti osceni nel parcheggio del centro commerciale Ikea di Afragola, denunciati due uominiLa Polizia Locale di Afragola ha scoperto un luogo di appuntamenti nei pressi del parcheggio Ikea: fermati e denunciati due uomini per atti osceni. Argomenti più discussi: Colpo in una gioielleria in centro a Milano: dopo il furto, i malviventi tentano la fuga in metro; Furti in casa. Gioielli, opere d’arte e quella strana voglia di raccontare a tutti che stiamo partendo; Furto in cuccetta: la Cassazione richiama i giudici, equità non è arbitrio; Inseguimento ad alta tensione in A1. Recuperati gioielli provento di furto. Coppia di anziani truffati a Latina Scalo: La vostra auto usata per un furto, consegnate i gioielli. Denunciato 48enne x.com Romanzo di rapina preferito reddit Furto a casa di una commerciante. Ex dipendente trovato col malloppoA chiudere il cerchio in poche ore sono stati gli agenti della squadra volante della polizia. Uno spezzino è stato denunciato per ricettazione. Acquisite le immagini delle telecamere . lanazione.it