Tentato furto al centro commerciale denunciati un 21enne e un 16enne

Due giovani, un 21enne e un 16enne, sono stati denunciati dopo aver tentato di rubare dispositivi elettronici in un centro commerciale. Secondo quanto accertato, avevano nascosto la merce sotto gli abiti e cercato di uscire senza passare dalle casse. L'episodio si è verificato in un ipermercato della città e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Tarantini Time Quotidiano Avrebbero cercato di uscire dall’ipermercato con alcuni dispositivi elettronici nascosti sotto gli abiti, senza passare dalle casse. Per questo un 21enne e un 16enne sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 14 marzo all’interno dell’ipermercato Mongolfiera di Taranto. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione Taranto San Cataldo, i due giovani avrebbero prelevato dagli scaffali diversi prodotti elettronici per un valore complessivo di circa 115 euro. La merce sarebbe stata occultata sotto le maglie nel tentativo di eludere i controlli e lasciare il punto vendita senza pagare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tentato furto al centro commerciale, denunciati un 21enne e un 16enne Articoli correlati Furto da 2.300 euro in centro commerciale: denunciati due compliciPensavano di essere riusciti a far perdere le proprie tracce, ma a distanza di mesi le indagini dei Carabinieri della Stazione di Fidenza hanno... Gendarmes vs Rodéos sauvages à Dijon Contenuti e approfondimenti su Tentato furto Temi più discussi: RAVENNA: Tenta il furto al centro commerciale, arrestato; Fa incetta di prodotti tra gli scaffali di un centro commerciale, in manette 20enne marocchino; Il video dei camionisti che rubano 80mila euro di pezzi di auto da gara alla Sparco: arrestati a Leini; Furto in profumeria e aggressione ai carabinieri: 23enne arrestato alla stazione di Imola. Catania, Polizia Locale sventa un furto in un negozio di via EtneaTentato furto sventato nel cuore del centro cittadino. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale di Catania, in servizio di pattuglia con la sezione viabilità, sono intervenuti in un negozio d ... gazzettinonline.it Furto al centro commerciale ESP: la Polizia arresta un 54enneL’uomo è stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi con merce per quasi 500 euro. Il Giudice ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora in provincia di Ravenna ... ravenna24ore.it Tentato furto in un'azienda, ladri beccati mentre tentano di scappare. Caccia ai. complici Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook