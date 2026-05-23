Ancora senza esito le ricerche dei resti di Pamela si riduce la lista delle grotte da ispezionare

Le ricerche dei resti di Pamela Genini continuano senza risultati. Sabato 23 maggio, gli speleologi del Soccorso Alpino hanno ispezionato nuove grotte nelle zone boschive sopra Sant’Omobono Terme, riducendo la lista delle cavità da controllare. Le operazioni proseguono senza che siano stati trovati elementi utili fino a ora.

Il giallo della salma profanata: prosegue il lavoro degli speleologi del Soccorso Alpino, entro domenica pomeriggio completate le verifiche nelle trenta cavità individuate dagli investigatori Non si fermano le ricerche dei resti di Pamela Genini. Nella giornata di sabato 23 maggio gli speleologi del Soccorso Alpino hanno ispezionato altre grotte nelle aree boschive sopra Sant’Omobono Terme. Anche i controlli odierni, che si dovrebbero concludere intorno alle 17, al momento avrebbero dato esito negativo: non sarebbero infatti emersi elementi utili alle indagini. Da venerdì le operazioni proseguono senza il supporto delle unità cinofile. Domani, domenica 24 maggio, i volontari impegnati nelle esplorazioni dovrebbero completare le verifiche nelle trenta cavità naturali individuate dagli investigatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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