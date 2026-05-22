Sono iniziati i lavori di ispezione nelle grotte nell’ambito delle ricerche dei resti di Pamela Genini. Questa mattina sono state pianificate trenta ispezioni in diverse cavità naturali della zona. Si tratta del terzo giorno di operazioni, che seguono le verifiche già svolte nei giorni precedenti. Le autorità competenti stanno coordinando le attività, con l’obiettivo di individuare eventuali tracce o elementi utili alle indagini. La zona interessata si trova in un’area rurale, con accessi difficili da percorrere.

Terzo giorno di ricerche dei resti di Pamela Genini. Dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi nei boschi vicino all’abitazione di Francesco Dolci, dei suoi familiari e successivamente nell’area del Santuario della Cornabusa, luogo in cui lo stesso Dolci aveva raccontato di aver accompagnato Pamela, definendola molto devota – ieri nel pomeriggio sono arrivati anche gli speleologi del Soccorso alpino. Gli speleologi del Soccorso alpino hanno ispezionato le grotte profondità dove le unità cinofile non possono arrivare. Ispezionate anche le aree all’aperto. Complessivamente ci sono circa una trentina di grotte che saranno esaminate nei prossimi giorni anche grazie al Soccorso alpino, mentre i cani dell’unità cinofila speciale, arrivati nei giorni scorsi da Firenze hanno controllato altre zone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Genini, si scende nelle grotte. Trenta da ispezionare

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