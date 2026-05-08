A Catanzaro si racconta il volto umano di Falcone e Borsellino prima che diventassero figure simbolo della lotta alla criminalità organizzata. In un contesto che richiama il passato, si cerca di capire come apparivano prima di essere riconosciuti come eroi della giustizia. Nel corso delle vicende emerge anche la presenza di un personaggio misterioso, il cui ruolo mette in discussione il loro destino e le loro scelte.

? Punti chiave Come apparivano Falcone e Borsellino prima di diventare icone della giustizia?. Chi è il personaggio misterioso che mette in discussione il loro destino?. Perché la messa in scena evita la solita celebrazione eroica?. Cosa rivelano i documenti tra le scrivanie dei due magistrati?.? In Breve Spettacolo diretto da Francesco Passafaro con attori Roberto Malta e Francesca Guerra.. Messa in scena domenica 10 maggio alle ore 18.30 al Teatro Comunale.. Trama focalizzata sul periodo investigativo precedente al maxi processo di Palermo.. Interpretazione di Falcone da parte di Passafaro e Borsellino da parte di Malta.. Domenica 10 maggio alle ore 18.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, il volto umano di Falcone e Borsellino prima del maxi processo

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