I nuovi soci hanno firmato l’accordo in uno studio notarile di Ancona. La firma rappresenta un passaggio importante nel processo di costituzione o modifica di una società. Ora, si attende che il sindaco di una città italiana assuma un ruolo di rilievo nel progetto o nella gestione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le implicazioni. La cerimonia si è svolta in un contesto formale, con le parti coinvolte presenti e il documento ufficialmente sottoscritto.

Il dado anconetano è tratto. Ieri pomeriggio, nello studio del notaio Michele Gentilucci di Morrovalle, i quattro imprenditori anconetani Corrado e Sergio Cori, titolari rispettivamente di TecMed e NewTech, Giacomo Di Napoli, fondatore e amministratore di Netoip, e Luciano Sacconi, che rappresenta Copemo di cui è amministratore delegato, sono entrati a far parte della famiglia della Ssc Ancona. Finalmente nero su bianco, dunque, dopo vari slittamenti. Un passaggio con cui si aggiungono alla Gsk Security di Agrate Brianza, che li aveva preceduti di qualche settimana e ieri presente con Vito Giasi. Tutti al 5%, per un complessivo 25% del capitale sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, i nuovi soci hanno firmato. Momento storico: ora tocca a Bucci

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