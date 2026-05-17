Ancona Polci spiana la strada a Bucci Ora è atteso dal sindaco con i 4 soci

Da sport.quotidiano.net 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani si attende un incontro significativo tra il presidente di una società sportiva e il sindaco, accompagnato dai quattro soci. La riunione potrebbe rappresentare un momento chiave per il futuro della squadra cittadina, con l’obiettivo di definire alcune questioni ancora aperte. La giornata è stata annunciata come decisiva e, salvo imprevisti, potrebbe portare a sviluppi importanti per la gestione e la strategia del club. La città osserva con attenzione le prossime mosse dei protagonisti coinvolti.

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La data da cerchiare in rosso è quella di domani: quella che, salvo colpi di scena che posticiperanno il tutto, dovrebbe segnare un punto di svolta nel futuro calcistico di Ancona. Manolo Bucci è atteso dal sindaco Silvetti a Palazzo del Popolo, assieme ai quattro soci e al presidente Polci, per una firma ormai non più procrastinabile. Le scadenze incombono e avere una società pronta a sanare tutte le pendenze in essere diventa imprescindibile. Lo scenario è chiaro e ben delineato ormai da alcuni giorni: Bucci entrerà con il 51 per cento delle quote, in modo tale da avere carta bianca e la gestione totale su tutto. Una garanzia che ha già ricevuto da Polci e dai suoi collaboratori, che manterranno un 30 per cento delle quote. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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