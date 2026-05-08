A Ancona, la trattativa per l’ingresso di quattro sponsor locali nella società sportiva non ha portato a un accordo. I soci coinvolti non hanno firmato gli accordi necessari, lasciando l’operazione in sospeso. Nel frattempo, l’attuale amministratore delegato sembra essere in vantaggio rispetto ad altri candidati. La situazione resta incerta, e non si conosce ancora una data precisa per eventuali sviluppi futuri.

La tanto attesa fumata bianca alla fine non si è concretizzata: l’ingresso dei quattro sponsor locali all’interno della SSC Ancona è al momento congelato, o forse semplicemente rimandato a data da destinarsi. L’annuncio arriva nel tardo pomeriggio di ieri, quando attraverso un comunicato congiunto (ribattuto anche dalla società biancorossa attraverso i suoi canali social) con tanto di firme in calce, i fratelli Corrado e Sergio Cori, Giacomo Di Napoli e Luciano Sacconi, riportavano che l’appuntamento veniva differito ad una data successiva. Un rinvio, si legge, maturato esclusivamente in seguito all’interessamento di nuovi ed importanti soci, che hanno già manifestato il loro interesse nel rilevare importanti quote societarie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona I soci non firmano, Bucci è in pole

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