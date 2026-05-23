Anche Miccoli a Palermo nel ricordo di Falcone | Prima volta per me sono emozionato

Fabrizio Miccoli ha partecipato per la prima volta alle commemorazioni del 23 maggio, nel 34° anniversario della strage di Capaci. L'ex capitano del Palermo ha preso parte alle cerimonie al Museo del Presente, all’interno di Palazzo Jung, esprimendo emozione per l’evento. La partecipazione si inserisce nelle manifestazioni di ricordo della strage, senza ulteriori dettagli su interventi o altri partecipanti.

"È la mia prima volta alle manifestazioni per il 23 maggio: per me è una grande emozione". Lo ha detto l'ex capitano del Palermo Fabrizio Miccoli che ha partecipato, al Museo del Presente, all'interno di Palazzo Jung, alle commemorazioni per il 34° anniversario della strage di Capaci, seduto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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