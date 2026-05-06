Durante un'intervista, Jasmine Carrisi ha raccontato di aver visto per la prima volta il padre, Al Bano, in uno stato di vulnerabilità, trovandolo molto emozionante. Ha anche commentato il rapporto tra il cantante e Romina Power, sostenendo che la mancanza di un sostegno solido durante la scomparsa di Ylenia potrebbe essere attribuita anche alle sofferenze del padre. Nel frattempo, Cristel Carrisi ha commentato le dichiarazioni di Al Bano a Domenica In, sottolineando la reazione di un narcisista accusato ingiustamente.

“ E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso. “: con queste parole Cristel Carrisi ha commentato le dichiarazioni di Al Bano a Domenica In. Che cosa è accaduto è cosa nota, almeno per chi si interessa di gossip.Breve riassunto: Romina Power ha rilasciato un’intervista a Belve nella quale ha parlato di come, nella rottura tra lei e Al Bano, abbia pesato la scomparsa dell’amata figlia Ylenia. Il cantante di Cellino San Marco ha risposto con molta veemenza ospite di Mara Venier e rivolgendosi direttamente alla ex moglie, guardando in camera, ha detto: “Non ammazzarmi, non lo merito.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Per la prima volta ho visto mio papà Al Bano vulnerabile. Mi ha emozionato. Romina Power? Se non ha trovato un “pilastro” quando è scomparsa Ylenia è perché anche lui soffriva”: parla Jasmine Carrisi

Continua la guerra della famiglia Carrisi, intervengono anche Romina jr e Jasmine: caos per Albano

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