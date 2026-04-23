Fabrizio Miccoli ha presentato un libro presso il Palazzo Jung a Palermo, con la partecipazione della famiglia Falcone. L'evento si è tenuto il 26 settembre, giorno in cui si è disputata una partita celebrativa. Il ricavato di questa manifestazione verrà donato alla Fondazione Falcone. La presentazione ha coinvolto anche la famiglia Falcone, nota per il legame con il giudice ucciso nella strage di Capaci.

? Cosa sapere Fabrizio Miccoli presenta il libro su Palazzo Jung a Palermo con la famiglia Falcone.. Il ricavato della partita celebrativa del 26 settembre andrà alla Fondazione Falcone.. A Palermo, il Museo del Presente di Palazzo Jung ospita la presentazione del volume dedicato alla carriera di Fabrizio Miccoli, un evento che ha permesso all’ex capitano rosanero di confrontarsi con il passato e con la famiglia Falcone. Il racconto, firmato da Lorenzo Avola e Carolina Orlandi, intitolato Gloria e peccato di un campione, ripercorre l’intero percorso dell’atleta, intrecciando i momenti di massimo splendore sul rettangolo verde con le ombre di una vicenda giudiziaria complessa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miccoli e la famiglia Falcone: il libro che racconta redenzione e gloria

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