Ampliamento della fiera l' osservatorio boccia la Cupola | Incompatibile con la viabilità attuale

Notizia in breve

Venerdì sera si è tenuto un incontro pubblico dedicato all’ampliamento della fiera, durante il quale l’osservatorio ha bocciato il progetto della “Cupola più grande d’Europa”. Secondo l’osservatorio, la struttura risulta incompatibile con la viabilità attuale, sulla base di analisi condotte da professionisti e tecnici. Questi stanno esaminando la documentazione riguardante gli aspetti urbanistici, la sostenibilità delle infrastrutture e gli iter amministrativi collegati.