Ampliamento della Fiera | superficie coperta raddoppiata nuova galleria vetrata e 24mila metri quadrati di parcheggi

Bergamo Fiera Nuova S.p.A., società – partecipata da Camera di Commercio, Comune e Provincia di Bergamo – proprietaria degli immobili e dei terreni su cui sorge la Fiera di Bergamo, ha presentato il Masterplan dedicato all’ampliamento e allo sviluppo del quartiere fieristico. Il concept progettuale è stato illustrato lunedì mattina al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e agli Assessori Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche). A Palazzo Lombardia erano presenti Giovanni Zambonelli (Presidente della Camera di Commercio di Bergamo), Gianfranco Gafforelli (Presidente della Provincia di Bergamo), Elena Carnevali (Sindaca di Bergamo) e Giuseppe Epinati (Amministratore Unico Bergamo Fiera Nuova S. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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