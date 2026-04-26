Oggi in Toscana si chiudono le liste per le elezioni amministrative in venti Comuni. La scadenza riguarda candidati e partiti che hanno presentato le proprie candidature, definendo così le compagini che si sfideranno alle urne. Sono ancora in corso le procedure di verifica delle liste, mentre le amministrative si svolgeranno nelle prossime settimane. La regione si appresta a vivere un nuovo appuntamento con il voto locale.

FIRENZE – La Toscana si prepara a una tornata elettorale di peso. Con la scadenza odierna per la presentazione delle liste, la mappa delle amministrative del 24 e 25 maggio è ormai definita: venti Comuni sono pronti ad andare al voto in uno scenario che funge da vero e proprio termometro politico in vista delle elezioni nazionali dell’anno prossimo. Il panorama elettorale è estremamente variegato. L’attenzione è puntata soprattutto sui tre capoluoghi: Arezzo, Pistoia e Prato. Se nelle prime due città il centrodestra gioca la partita della conferma, a Prato la situazione è segnata dal commissariamento seguito alle dimissioni dell’ ex sindaca Ilaria Bugetti, coinvolta in un’inchiesta della Dda.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Elezioni amministrative, oggi si chiudono le liste: venti i Comuni al voto in Toscana

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