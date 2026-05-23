Amianto sui traghetti | RFI condannata per la morte di un ferroviere

Una corte ha condannato RFI per la morte di un ferroviere, collegando la causa alla presenza di amianto su alcuni traghetti del Tirreno. Sono state identificate navi che nascondevano il rischio di esposizione all’amianto, anche se non sono stati specificati i nomi delle imbarcazioni coinvolte. La sentenza ha respinto le difese di RFI, che aveva contestato le accuse, confermando così la responsabilità dell’azienda per la vicenda.

? Punti chiave Quali navi del Tirreno nascondevano il rischio di amianto?. Come ha fatto la Corte a negare le difese di RFI?. Perché la battaglia legale della famiglia continua dopo la sentenza?. Chi sta aiutando gli eredi a ottenere il danno morale?.? In Breve Risarcimento di oltre 85mila euro stabilito dalla Corte d'Appello di Roma.. Esposizione avvenuta su traghetti Gallura, Garibaldi, Logudoro e San Francesco da Paola.. Ezio Bonanni dell'Osservatorio Nazionale Amianto assiste la famiglia nel procedimento civile.. Diagnosi di mesotelioma emersa nel 2016 con decesso del ferroviere nel giugno 2017.. La Corte d’Appello di Roma ha condannato Rete Ferroviaria Italiana al risarcimento di oltre 85mila euro per la morte di R. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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