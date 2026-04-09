America' s Cup che show a Napoli | tornano gli Usa

A Napoli si assiste a un incremento degli hangar dedicati alla America's Cup, con il numero che passa da cinque a sei e potrebbe arrivare a sette. La colmata di Bagnoli si sta ampliando e si sta facendo più stretta, mentre le squadre continuano a prepararsi per la competizione. La situazione attira l'attenzione degli addetti ai lavori, che monitorano attentamente le modifiche agli spazi dedicati alle barche e alle attività di supporto.

“Narrow", stretta. Rischia di diventare così la colmata di Bagnoli dove ora gli hangar dei team salgono da cinque a sei e forse potrebbero diventare anche sette per fare dell'AC38 una delle edizioni più partecipate della Coppa negli ultimi anni. L'anticipazione del Mattino del 25 marzo scorso si è concretizzata. Arrivano gli americani di American Racing Challenger Team USA. La sfida lanciata è quella del Yacht Club Sail Newport (Rhode Island, Massachusetts); il finanziatore è l'imprenditore ceco Karel Komárek che Napoli già conosce molto bene in quanto gareggia stabilmente a Sorrento con il suo Wally 100 "V" in occasione dell'Europeo Maxi organizzato dal Circolo Italia, sotto il cui guidone Luna Rossa ha lanciato la sfida all'America's Cup del 2027. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Lanciata finalmente la sfida alla 38° Louis Vuitton America’s Cup da parte del neonato team American Challenger Team, che sorge dalle ceneri di American Magic. Il club che presenta la sfida è lo Yacht Club Sail Newport. Il leader è Ken Read, i finanziatori K - facebook.com facebook