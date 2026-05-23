Durante la seconda giornata delle regate a Cagliari, la squadra Luna Rossa Youth & Women ha ottenuto un risultato positivo. I velisti hanno mostrato abilità nel tracciare traiettorie precise e pulite, confermando la loro esperienza nonostante la giovane età. La loro performance continua a sorprendere, dimostrando una buona coordinazione e capacità di gestione durante le regate.

Luna Rossa Youth & Women stupisce ancora. Sembrano velisti da una vita, capaci di disegnare traiettorie pulite e precise ed ormai non sorprendono più anche nella seconda giornata delle regate preliminari della coppa america cagliaritana. La squadra italiana si aggiudica infatti la terza prova di giornata, un successo pesante che vale una concreta possibilità di accesso al match race di domani contro Emirates Team New Zealand. Alle spalle degli azzurri chiude al secondo posto l’equipaggio neozelandese guidato da Nathan Outteridge, mentre la barca senior di Peter Burling e Ruggero Tita si deve accontentare della terza posizione. Una gara ancora una volta combattuta, con distacchi ridotti e continui cambi di fronte, che conferma l’altissimo livello della flotta in acqua. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America's Cup, la Giovane Luna Rossa stupisce ancora: è sua la seconda giornata delle regate di Cagliari

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