Ambulanze visite e liste d' attesa | la Cgil accende i riflettori sulle criticità sanitarie nei comuni montani
Le ambulanze nei comuni montani sono state chiamate più volte in emergenza, mentre le liste d’attesa per visite specialistiche si allungano. La Cgil Forlì-Cesena e Spi Cgil hanno richiesto un incontro con il Comitato di distretto Valle Savio, i sindaci e l’Ausl Romagna per discutere delle criticità emerse durante i confronti con cittadini e comunità dell’Alto Savio. La richiesta mira a trovare soluzioni concrete alle difficoltà di accesso e di assistenza sanitaria in queste zone.
Cgil Forlì-Cesena e Spi Cgil Forlì-Cesena hanno richiesto un incontro al Comitato di distretto Valle Savio, ai sindaci del comprensorio e all’Ausl Romagna per approfondire alcune criticità sanitarie emerse nel confronto con cittadini e comunità dell’Alto Savio.“Le segnalazioni e le preoccupazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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