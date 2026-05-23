Ambulanze per chi ha bevuto troppo poi un’aggressione | venerdì notte nel Comasco

Notizia in breve

Venerdì notte nel Comasco sono state chiamate ambulanze per soccorrere persone che avevano abusato di alcol. Durante gli interventi, si è verificata un’aggressione nel Canturino. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti è stata comunicata. La notte si è conclusa con interventi di emergenza e un episodio di violenza.