Ambulanze per chi ha bevuto troppo poi un’aggressione | venerdì notte nel Comasco
Venerdì notte nel Comasco sono state chiamate ambulanze per soccorrere persone che avevano abusato di alcol. Durante gli interventi, si è verificata un’aggressione nel Canturino. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione. Nessuna informazione su eventuali feriti o arresti è stata comunicata. La notte si è conclusa con interventi di emergenza e un episodio di violenza.
Una notte segnata dall’abuso di alcol e dagli interventi di soccorso nel Comasco, tra piazze del centro, strade provinciali e un episodio violento nel Canturino. Tra venerdì sera e le prime ore di sabato, il personale sanitario è intervenuto più volte per casi di intossicazione etilica che hanno. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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